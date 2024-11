Salerno. Una strada intitolata ad Elisa Claps

di Erika Noschese

A Salerno presto ci sarà una strada intitolata ad Elisa Claps, la giovane studentessa di sedici anni scomparsa misteriosamente a Potenza il 12 settembre 1993 e uccisa per mano di Danilo Restivo. Un’iniziativa lanciata dalla vice sindaca del Comune di Salerno, Paky Memoli, che dopo la proposta ha seguito l’iter fino all’approvazione della delibera, oggi in Prefettura per l’ok. Al momento, è incerta la data relativa alla cerimonia di intitolazione, ma si spera di poter procedere in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne. La strada intitolata ad Elisa Claps è stata individuata all’altezza di Parco Arbostella. «Nel lontano 2014 ho ricevuto al Comune di Salerno la signora Claps e la mamma di Melania Rea in occasione di un convegno per affrontare il tema della violenza sulle donne, dando loro una targa in memoria delle loro figlie. Quel giorno con me era presente mia madre e a queste donne avevo promesso che avremmo sostenuto questo progetto di intitolare una strada ad Elisa Claps ed una a Melania Rea. A distanza di dieci anni, parte di questo progetto si realizza e di questo ne sono fiera perché il ricordo e la memoria di questa ragazza – che ha spento tutti i suoi sogni – va comunque ricordata, ma soprattutto a sostegno della mamma che per anni ha lottato affinché venisse punito l’assassino della propria figlia», ha spiegato la vice sindaca Memoli.