Salerno, ufficiale: Cantone nuovo procuratore capo

Il plenum del Csm ha nominato Raffaele Cantone come nuovo procuratore presso il tribunale di Salerno. Ad astenersi sulla nomina sono stati il consigliere togato Andrea Mirenda e i laici Daniela Bianchini, Isabella Bertolini e Claudia Eccher. Maurizio Cardea sarà invece nuovo procuratore aggiunto del tribunale di Salerno mentre Giancarlo Novelli sarà nuovo aggiunto del tribunale di Napoli. Al tribunale di Nocera Inferiore il nuovo procuratore della Repubblica sarà invece Luigi Alberto Cannava
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