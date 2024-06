Salerno trionfa in Youth League. Jomi Salerno e Genea Lanzara campioni d’Italia U20

Salerno trionfa nelle Finali Scudetto Under 20 di pallamano. La Jomi Salerno e la Genea Lanzara sono Campioni d’Italia. Le due squadre salernitane hanno conquistato il prestigioso e tanto atteso trofeo dopo aver battuto in finale rispettivamente la Venplast Dossobuono (con il risultato di 34 – 21) e la Pallamano Romagna (con il risultato di 22 – 21). Le finalissime si sono giocate questa domenica ne “La Casa della Pallamano di Chieti” dove la Jomi e la Genea Lanzara hanno sollevato i trofei portando in alto, così, il nome di Salerno, le donne riuscendo a conquistare un titolo a cui si era andati vicinissimi nella passata stagione e la Genea Lanzara, invece, riconfermandosi Campione d’Italia dopo lo storico risultato dello scorso anno.