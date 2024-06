Salerno piange Gianni Novella

E’ stato sconfitto dal brutto male che lo perseguitava da alcuni anni nonostante abbia combattuto come un guerriero fino all’ultimo. Gianni Novella, volto noto di trasmissioni sportive ed istruttore di fitness è scomparso nel pomeriggio di oggi 17 giugno.

Tifosissimo della Salernitana aveva commentato le ultime gesta dei granata che gli avevano regalato il dispiacere della retrocessione.

Proprio venerdì scorso 14 giugno ci aveva lasciato in eredità la forza di combattere contro ogni avversità e l’attaccamento alla vita nel libro “Arco… baleno” che è riuscito a portare alle stampe. “È un inno alla vita” disse Gianni durante la presentazione al centro pastorale San Giuseppe.

“Nel libro ci sono cinque capitoli, cinque colori che non fanno parte però dell’arcobaleno, quindi ce li inventiamo e li tiriamo fuori dall’anima” aggiunse Novella.

“Ciò rappresenta un po’ la cura in tutta questa situazione che mi vede coinvolto. La cura dell’anima, chiamiamola inconscio o mistero… e io da questo tiro fuori la forza per andare avanti”. Purtroppo dopo soli tre giorni il male non gli ha dato scampo.