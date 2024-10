Salerno, muore il titolare di Molinari mentre chiude il negozio a Pastena

Un drammatico episodio ha scosso il quartiere di Pastena, a Salerno. Un commerciante di circa 60 anni ha perso la vita nella serata di ieri a causa di un improvviso malore mentre stava abbassando la saracinesca del suo negozio in Via Posidonia.Si tratta di abbigliamento per bambini Molinari.

L’uomo si è accasciato a terra sotto gli occhi dei passanti, che hanno subito chiamato i soccorsi. All’arrivo dei sanitari, il quadro clinico appariva già gravemente compromesso, e ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile.

La notizia ha destato commozione e profonda tristezza tra i residenti e i commercianti della zona, che conoscevano bene la vittima.