Salerno, migliaia in piazza per la Palestina e la Flotilla

Migliaia di persone hanno riempito oggi le strade di Salerno per lo sciopero generale e la manifestazione in difesa della Flotilla per Gaza, bloccata dalle autorità israeliane in acque internazionali.

 Un corteo partecipato e colorato, con lavoratori, studenti, associazioni e cittadini che hanno sfilato dietro le bandiere della pace e della CGIL, gridando a gran voce lo stop al genocidio, la fine delle forniture di armi e l’apertura immediata di corridoi umanitari per il popolo palestinese.

Durante la mattinata, una delegazione della CGIL Salerno è stata ricevuta in prefettura per illustrare le ragioni dello sciopero e ribadire la necessità di una presa di posizione netta delle istituzioni italiane a difesa della pace, della solidarietà internazionale e della legalità costituzionale.

«Quella di oggi – ha dichiarato Antonio Apadula, segretario generale della CGIL Salerno – è stata una mobilitazione straordinaria, che ha unito lavoratrici, lavoratori, giovani, studenti e cittadini attorno a valori comuni: giustizia, pace, libertà. La Flotilla non trasporta armi, ma medicine, cibo e aiuti umanitari. Fermarla significa colpire direttamente la speranza di un popolo che vive sotto assedio da troppo tempo».

Apadula ha inoltre sottolineato: «È gravissimo che il nostro governo abbia voltato le spalle a cittadini e lavoratori italiani presenti sulla Flotilla, abbandonandoli in acque internazionali. Il silenzio delle istituzioni equivale a una complicità inaccettabile. Da Salerno, oggi, abbiamo detto con forza che non resteremo indifferenti: l’Italia deve stare dalla parte della pace e non della guerra».

La manifestazione di Salerno si inserisce nel quadro delle mobilitazioni nazionali promosse dalla CGIL in tutte le città italiane per riaffermare i principi costituzionali e internazionali di pace e solidarietà.

