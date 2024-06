Salerno. Inaugurato il Centro Oculistico Sociale

E’ il primo in Campania ed è stato realizzato all’interno della sede dell’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti di Salerno. Il nuovo servizio dell’UICI assicurerà visite e consulenze oculistiche per la popolazione. L’iniziativa punta alla prevenzione e cura delle malattie della vista a favore, in particolare, delle categorie meno abbienti. “Ci sarà da pagare una quota minima, come quella di un ticket”, ha detto il presidente dell’UICI Salerno Raffaele Rosa. Alla cerimonia del taglio del nastro, oltre ai rappresentanti nazionali e regionali dell’UICI, erano presenti il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, il Questore di Salerno Giancarlo Conticchio, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’Arcivescovo di Salerno, Campagna, Acerno Monsignor Andrea Bellandi.

L’UICI è impegnata da oltre mezzo secolo nell’assistenza e servizio ai ciechi ed agli ipovedenti ai quali sono garantiti cure mediche, assistenza e servizi legali. Con il Centro Oculistico Sociale, diretto dal dottor Francesco Scozia, l’UICI amplia la sua rete di servizi estendendoli a tutta la popolazione e non soltanto più agli associati e familiari. L’intento è quello di sviluppare la salute della vista con controlli efficienti ed attrezzature di ultima generazione.