Salerno, in aumento la povertà

C’è un incremento della povertà a Salerno. A lanciare l’allarme l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno Paola De Roberto, a margine della conferenza stampa di presentazione di “Eco dono”, promossa da Salerno Pulita. «C’è un incremento della povertà che ci sta spingendo a valutare l’opportunità di investire ancora più risorse. Sicuramente la rete delle tante realtà del terzo settore, a cui si aggiunge anche Salerno Pulita, può fare la differenza, permettendoci di dare risposte più mirate ai bisogni specifici», ha dichiarato l’assessore De Roberto, confermando l’impegno dell’amministrazione per fronteggiare l’emergenza e dare aiuto concreto alle tante famiglie che oggi vivono momenti di particolare preoccupazione. «Stiamo lavorando con grande attenzione sul tema della povertà e delle povertà estreme, e abbiamo riattivato il pronto intervento sociale, con particolare attenzione alle persone che vivono in strada.

Per fortuna, quest’anno il freddo si è fatto desiderare, il che ci ha permesso di costruire un servizio che modella la nostra città in una direzione sempre più accogliente», ha detto l’assessore De Roberto, confermando l’attivazione di nuovi strumenti a tutela dei senza fissa dimora, riattivando quella che è stata un’iniziativa di successo in questi anni per garantire alle persone che vivono in strada un sostegno dal punto di vista medico in caso di necessità, attraverso le associazioni di volontariato presenti sul territorio.