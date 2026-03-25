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Salerno. Il fu campo lrgo candida La Nocita

  • Marzo 25, 2026
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Salerno. Il fu campo lrgo candida La Nocita

Si compatta il cosiddetto campo largo in vista delle prossime elezioni comunali a Salerno. Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, insieme a diverse realtà civiche e associative del territorio, hanno annunciato la candidatura a sindaco dell’avvocato amministrativista Franco Massimo Lanocita, già consigliere comunale e presidente del Conservatorio “Giuseppe Martucci”.

La scelta, spiegano i promotori, nasce da un percorso condiviso costruito nel tempo attraverso iniziative politiche e impegno civico: “Non si tratta di una semplice alleanza elettorale, ma di un progetto comune fondato su interesse collettivo, tutela dei diritti e visione futura della città”.

Secondo le forze che sostengono la candidatura, Lanocita rappresenta una figura capace di coniugare competenza giuridica, sensibilità sociale e una lunga esperienza nelle realtà progressiste. Una proposta che, sottolineano, interpreta il crescente bisogno di cambiamento avvertito in città.

Al centro del programma politico, temi chiave come ambientelavorosalute pubblica, gestione del territorio e qualità della vita. “Salerno vive una fase complessa – evidenziano i promotori – ed è necessario costruire un’alternativa credibile basata su trasparenza amministrativapartecipazione dei cittadini e politiche orientate alla giustizia sociale”.

Particolare attenzione viene riservata al coinvolgimento dei quartieri e delle aree periferiche, con l’obiettivo di rilanciare una città più inclusiva, sostenibile e attenta ai bisogni delle nuove generazioni. “Vogliamo una Salerno che torni ad ascoltare, che difenda i beni comuni e metta al centro la cittadinanza, i giovani, la cultura e la tutela dell’ambiente”.

La candidatura viene presentata anche come un appello alla partecipazione: “Il cambiamento non si delega, si costruisce insieme”, affermano i promotori, invitando cittadini, associazioni e movimenti a prendere parte attiva al percorso politico.

Con la discesa in campo di Franco Massimo Lanocita, il fronte progressista prova dunque a consolidare una proposta unitaria per aprire “una nuova fase” per Salerno, fondata su responsabilità, partecipazione e dignità amministrativa.

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