Salerno, gli studenti della Mari alla Municipale

Tante piccole bicilette, portate con sicurezza da tanti piccoli bambini e bambine, questa mattina hanno colorato ed animato il parcheggio del Comando della Polizia Municipale di Salerno. I piccoli discenti dell’Istituto Comprensivo Matteo Mari, a conclusione del progetto “Stradando”, hanno avuto, dunque, la possibilità di usufruire del circuito stradale, dotato di segnaletica verticale ed orizzontale situato nel piazzale del Comando, per poi conseguire la patente di guida per la bicicletta che è stata loro consegnata dal comandante Rosario Battipaglia.”La formazione è al primo posto per noi della Polizia Municipale – ha detto il Comandante Rosario Battipaglia – Questi incontri sono importantissimi, come è importante educare anche i bambini più piccoli, della scuola dell’infanzia come delle elementari. Oggi siamo stati molto onorati di questa visita al Comando di questi giovanissimi ciclisti che hanno potuto inaugurare il nostro circuito, appena risistemato, per poi conseguire la loro prima patente, quella di guidatore di bicicletta”.Il progetto “Stradando”, si conclude a pochi giorni di distanza dalla conclusione di un altro progetto dedicato alla sicurezza stradale ed organizzato dal Comune di Salerno con la collaborazione, proprio della Polizia Municipale… Alla consegna delle speciali patenti, presenti anche l’assessore Rocco Galdi ed i consiglieri Antonia Willburger e Fabio Polverino, oltre ai volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile che hanno collaborato con gli agenti della Municipale per rendere questa giornata indimenticabile per i piccoli protagonisti. Sul finale merendina e bicchiere di latte per tutti i discenti.