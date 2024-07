Salerno: equilibri di bilancio, a fine mese si torna in aula

Il prossimo consiglio comunale di Salerno discuterà la verifica degli equilibri di bilancio e il nuovo regolamento della Polizia Municipale. Dopo approvare una doppia variazione per ripianare la quota di disavanzo al 2023 di circa 8 milioni di euro, il consiglio comunale dovrebbe tenersi a fine luglio. Si discuterà anche di sentenze legali passate in giudicato e di una consultazione preliminare di mercato per individuare manifestazioni d’interesse per il servizio noleggio, montaggio e smontaggio delle Luci d’Artista, con un importo di 1.244.000 euro più Iva. L’amministrazione comunale ha dato mandato al Settore Gare e Contratti di avviare questa consultazione preliminare di mercato.