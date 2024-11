Salerno e provincia, emergenza criminalità

Una città abbandonata al suo destino, senza controllo, senza tutela per chi, quotidianamente, fa sacrifici quasi eroici per mandare avanti un’attività commerciale. Oggi, senza alcuna esagerazione, sembrano essere queste le caratteristiche che meglio descrivono il capoluogo di provincia, nella morsa dei malviventi che non si fermano dinanzi a niente e a nessuno. E mentre il Questore, fino alle ultime dichiarazioni ufficiali, provava a rassicurare i cittadini, ribadendo che non vi è una vera emergenza in città, tanti la mattina fanno la conta dei danni, per la refurtiva e per la distruzione del locale o dell’attività. Ebbene sì, oggi il malvivente non si “limita” a portar via l’incasso della giornata, la merce di valore, ma vuole andare oltre e distrugge tutto ciò che capita a tiro. E sembra quasi voler sfidare la dsorte forse perché consapevole che la sicurezza non è una priorità per le istituzioni e per la Questura che, nonostante i tanti tavoli per l’ordine e la sicurezza convocati in questi mesi, nulla ancora di concreto sembra aver messo in campo. E se così non fosse, nessuno sembra essersene accorto. Nella sola giornata di ieri, a Salerno città, i ladri hanno messo a segno un furto riuscito e un tentativo, prendendo di mira le farmacie. Verso le 3:30 circa della notte tra giovedì e venerdì, i ladri, a bordo di una golf scura, si sono introdotti all’interno della farmacia Artemis in via Irno, sfondando la vetrina blindata con un piede di porco. In pochissimi minuti si sono ritrovati dentro la farmacia, portando via la cassa continua per poi fuggire via. Ad allertare la vigilanza e le forze dell’ordine è stato il titolare della farmacia, pochi secondi dopo l’allarme, ma all’arrivo dei carabinieri della locale stazione, i malviventi erano già andati via, forse per dirigersi verso la zona orientale dove è stato messo a segno un tentativo di furto ai danni della farmacia Igea in via dei Mille. Fortunatamente, il tentativo di irruzione non è andato a buon fine: poco dopo aver distrutto la saracinesca, i ladri sono stati messi in fuga dall’allarme che ha permesso agli uomini della vigilanza e alle pattuglie della Polizia di Stato di intervenire in pochi minuti. In entrambi i casi, le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per provare a risalire all’identità dei malintenzionati che stanno seminando il panico in città. Al momento, dei ladri si sa ben poco: quattro persone che hanno agito indisturbate, arrecando danni alla struttura. Resta da capire se ad agire sia stata la stessa banda o due gruppi distinti. «Non è il primo tentativo, la zona è bersagliata da questi avventori. La situazione è critica. Per fortuna i malviventi sono stati messi in fuga dall’allarme che ha permesso alla vigilanza e alle forze dell’ordine di intervenire in tempi rapidi», ha dichiarato il titolare della farmacia Igea, Remigio Nanni. «Questi episodi sono all’ordine del giorno, noi esercenti della zona ci sentiamo abbandonati da tutti, mancano i controlli, le pattuglie, i presidi e da tempo la zona orientale è abbandonata a sé stessa – ha aggiunto il dottor Nanni – Chiediamo a gran voce interventi rapidi perché la situazione non è delle migliori». Prese di mira anche le abitazioni: nei giorni scorsi diversi colpi messi a segno in zona Casa Manzo, rione collinare del capoluogo di provincia. I residenti si stanno organizzando in ronde per tutelare il territorio e garantire la sicurezza che oggi manca. Di fatto, soprattutto sulle zone collinari, si sente e non poco l’assenza di pattuglie di forze dell’ordine eppure, già dall’estate, troppi i colpi messi a segno tra la rabbia e l’indignazione generale di chi oggi chiede l’esercito in strada e controlli a campione per le varie zone.