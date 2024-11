Salerno, Comune con l’acqua alla gola

di Erika Noschese

Il Comune di Salerno è in difficoltà economica, un aspetto che oggi non può più essere negato. Nero su bianco, la giunta comunale scrive della necessità di attingere al fondo di riserva, e questo ha un solo significato: le casse del Comune sono in rosso. La giunta ha dato l’ok ad attingere al fondo di riserva perché ha la necessità di adeguare gli stanziamenti di bilancio relativi alle utenze idriche alle necessità dell’Ente al 31/12/2024. Dunque, la decisione di prelevare 265.215,79 euro dal Fondo di Riserva iscritto nella Missione 20 “Fondi e Accantonamenti” del Bilancio di previsione 2024-2026, competenza 2024, destinato alle esigenze rappresentate dal competente settore dell’Ente per adeguare gli stanziamenti di bilancio relativi alle utenze idriche fino al 31/12/2024. Il sindaco Vincenzo Napoli negli anni ha sempre provato a smentire la crisi finanziaria che colpisce l’ente, minimizzando anche le difficoltà nel rispettare il patto Salva Comuni, provvedimento voluto dalla precedente assessora al Bilancio, Paola Adinolfi, che aveva dettagliatamente studiato il provvedimento per superare la crisi senza grosse difficoltà. Criticità che oggi invece ci sono se si considera la volontà dell’attuale assessore di non dare risposte ai cittadini tanto che, dal giorno del suo insediamento ad oggi, non vi è una sola intervista rilasciata ai media per spiegare nel dettaglio la situazione che caratterizza Palazzo Guerra. E in consiglio comunale, l’atteggiamento non è poi tanto diverso: spetta al presidente della commissione bilancio Fabio Polverino riassumere, dettagliare e spiegare la relazione che l’assessore al ramo si limita a leggere ai consiglieri comunali. Fino ad ora, però, solo il consigliere di opposizione Roberto Celano e i colleghi Claudia Pecoraro e Catello Lambiase sembrano aver capito la gravità della situazione provando ad ottenere risposte. Del resto, come fatto nel corso di uno degli ultimi consigli comunali dalla consigliera Elisabetta Barone. Intanto, tra spese eccessive e sperpero, i conti sono totalmente in rosso.