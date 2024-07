Salerno club 2010: Orilia, giusto scendere in piazza

Sembra un incubo ma purtroppo non lo è, e non siamo nemmeno su Scherzi a parte, perché stiamo assistendo a situazioni mai viste in 105 anni di storia

Siamo stati in silenzio per troppo amore, perché speravamo in fondo che un moto di orgoglio spingesse il Presidente Iervolino ad un rilancio importante, ad una programmazione seria per un futuro di nuovo in serie A

Ed invece, dopo 1 anno di errori gravissimi , dobbiamo constatare che questa proprietà non solo e’ lontana anni luce da Salerno , ma sta calpestando la dignità della tifoseria granata

Le ultime incredibili ed assurde vicende societarie, prive di qualsiasi logica e di uno straccio di programmazione, evidenziano che la strada per un doppio salto all’indietro pare tracciata

E’ giusto ora oggi scendere in piazza perché Salerno ha sempre saputo manifestare il proprio dissenso in modo civile

Condividiamo la presa di posizione dei gruppi ultras e parteciperemo al corteo

Perché noi non ci stiamo a questa vergogna ed alziamo la voce e diciamo : basta, pretendiamo chiarezza!!

Il Presidente Iervolino sta assumendo atteggiamenti provocatori contro Salerno ed i Salernitani

Il Salerno Club 2010 pertanto invita la tifoseria granata ad essere presente alla manifestazione di protesta di giovedì sera perché siamo stanchi di essere presi in giro