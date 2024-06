Salernitana, tutto ancora fermo

di Marco De Martino

SALERNO – Danilo Iervolino (nella foto di Gambardella), se ci sei batti un colpo. Ad esattamente un mese dall’inizio ufficiale della stagione, con il ritiro in programma dal prossimo 7 luglio in quel di Rivisondoli in vista del campionato di serie B 2024/2025, la Salernitana è ancora senza un direttore sportivo, senza un allenatore e soprattutto senza certezze sul proprio futuro societario. E pensare che giovedì scorso, proprio quando era atteso l’annuncio ufficiale da parte della società granata per l’ingaggio del nuovo direttore sportivo, individuato in Gianluca Petrachi, la trattativa si è bruscamente arenata e sarebbe addirittura sul punto di saltare. Questo perchè ancora non è stata fatta luce sulla vicenda societaria, con la Brera Holdings che è sì uscita allo scoperto ma che non ha ancora affondato il colpo decisivo. Iervolino ha comunque lanciato un ultimatum: se la proposta del fondo italo-americano non arriverà entro questo fine settimana il patron rimarrà dov’è chiudendo la questione cessione. Con questo quadro generale, dunque, per Gianluca Petrachi è stato impossibile firmare. Le parti si sono date appuntamento alla fine della settimana per riflettere ed, infine, per prendere una decisione definitiva. Ancora qualche ora per diradare le nubi attorno al futuro societario e sciogliere le riserve. In mancanza di questo, il matrimonio tra Petrachi e la Salernitana salterà definitivamente.

SALGONO LE QUOTAZIONI DI MAIORINO Dopo aver perso Angelozzi e quasi perso Petrachi, per Iervolino e Milan non rimane altro da fare che riaprire l’agenda su cui avevano appuntato i nomi degli altri candidati alla poltrona di ds. Riecco dunque spuntare i vari Maiorino, Valentini, Osti, Capozzucca, Accardi, Polito, Foggia e Taibi, tutti profili che non stuzzicano la fantasia della piazza come invece avevano fatto quelli di Angelozzi prima e di Petrachi poi. Nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Maiorino, ex scout del Milan, ma la sensazione è che la Salernitana stia aspettando di sciogliere il nodo societario prima di rinunciare definitivamente a Petrachi.

ALLENATORE IN STAND BY Anche sul fronte allenatore tutto rimane fermo, con Iervolino e Milan che hanno sondato la disponibilità di qualche profilo ancora disponibile sulla piazza come Andrea Sottil, Alberto Aquilani, Moreno Longo e quel Pippo Inzaghi che nonostante il traumatico addio consumatosi qualche settimana fa è rimasto in città aspettando una seconda opportunità in granata.