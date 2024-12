Salernitana, tutti confermati per Modena

di Marco De Martino

SALERNO – Altra brutta tegola in casa Salernitana provocata dall’ennesimo infortunio muscolare della stagione. Dopo Reine-Adelaide, Tongya, Maggiore, Torregrossa, Njoh e chi più ne ha più ne metta, è toccato, martedì scorso, ad Andrés Tello finire in infermeria a causa di un problema non traumatico. Il centrocampista colombiano ieri mattina si è sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il centro Check Up di Salerno, che hanno evidenziato una lesione muscolare al gemello esterno sinistro. Tello ha già iniziato il protocollo fisioterapico di recupero, ma il suo rientro in campo non avverrà prima di un paio di settimane. Visto il calendario fitto d’impegni e l’arrivo imminente della sosta invernale, l’ex Benevento potrebbe anche essere costretto a rientrare alla ripresa delle ostilità a metà gennaio. Tutto dipenderà da come i muscoli di Tello risponderanno alle cure ed alle terapie dello staff medico granata. Intanto ieri il gruppo è tornato in campo per continuare la propria marcia di avvicinamento alla sfida di sabato pomeriggio allo stadio Braglia di Modena contro i canarini di mister Mandelli.

DAL CAMPO Ieri mattina i calciatori granata si sono ritrovati al centro sportivo Mary Rosy per riprendere la preparazione dapprima in palestra, per poi spostarsi sul campo e svolgere un lavoro tecnico-tattico. Per quanto concerne il report proveniente dall’infermeria, detto di Tello, gli altri quattro elementi acciaccati non hanno fatto particolari progressi. Allenamento differenziato, infatti, per Franco Tongya. Lavoro personalizzato e terapie per Nicola Dalmonte, Lilian Njoh ed Ernesto Torregrossa. Tutti saranno esclusi dalla lista dei convocati per Modena. TUTTI CONFERMATI Dunque appare sempre più verosimile l’ipotesi di una conferma in blocco dell’undici che ha iniziato la vittoriosa partita contro la Carrarese. Tra i pali ci sarà ovviamente capitan Sepe, con il trio esperto e tosto formato da Bronn, Ferrari e Jarosznski a fare da barriera. A centrocampo ci saranno ancora Stojanovic e Ghiglione sugli esterni con Amatucci e Reine-Adelaide in mezzo, mentre qualche metro più avanti, in posizione di trequartisti, agiranno Soriano e Verde. In avanti ci sarà ancora il polacco Wlodarczyk, ma occhio allo scalpitante Simy. La squadra di mister Colantuono riprenderà ad allenarsi questo pomeriggio alle 14:30, sempre al Mary Rosy, mentre domani mattina ci saranno la seduta di rifinitura e la conferenza stampa del tecnico romano prima della partenza alla volta di Modena.