Salernitana, Tongya oggi in ritiro

SALERNO – Arriverà quest’oggi in ritiro a Rivisondoli il terzo colpo in entrata della Salernitana. Ieri sera il ds Petrachi ha concluso l’acquisto a titolo definitivo di Franco Tongya, esterno d’attacco classe 2002 proveniente dall’Odense ma cresciuto calcisticamente nella Juventus. Un autentico colpo a sorpresa quello del direttore sportivo che si assicura un talento cristallino che si è un po’ perso negli ultimi tre anni ma che, se dovesse tornare ai livelli di qualche stagione fa, potrebbero davvero rappresentare un valore aggiunto per la Salernitana sia sotto il profilo tecnico che economico. Ma non finisce qui perchè Petrachi ha messo nel mirino anche i due talenti della Primavera della Roma Pagano e Cherubini, anche loro esterni d’attacco under.