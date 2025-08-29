Salernitana, Tongya ipotesi Turchia

di Marco De Martino

SALERNO – Non tutti i mali vengono per nuocere. E’ quello che avrà pensato il direttore sportivo della Salernitana Daniele Faggiano quando ha saputo dell’imminente passaggio di Tommaso Biasci dal Catanzaro all’Avellino. A lungo inseguito dai granata, l’esperto attaccante andrà a rinforzare i lupi irpini che, a questo punto, potrebbero decidere di mollare Facundo Lescano. Non è un mistero che la Salernitana sia da tempo (anche) sulle tracce del bomber argentino, autore di qualcosa come 95 gol in serie C nella sua lunga carriera. L’investimento fatto dall’Avellino per prelevare il suo cartellino dal Trapani appena sette mesi fa, quasi un milione di euro, e l’infortunio di Favilli rendevano complicata la partenza di Lescano in direzione Salerno, ma il colpo Biasci, che va ad aggiungersi ai vari Tutino, Insigne, Crespi e Patierno, lo ha di fatto liberato. Faggiano ha fiutato l’affare ed ha pronta l’offerta: prestito con diritto ed obbligo di riscatto in caso di promozione in B come formula di trasferimento da proporre all’Avellino, contratto di tre anni da sottoporre al bomber. L’affare potrebbe decollare quasi certamente nelle ultimissime ore di mercato, lunedì prossimo.

TASCONE E QUIRINI SULL’USCIO Nel frattempo il ds ha virtualmente chiuso due operazione, gli ingaggi del centrocampista Tascone dal Cerignola e dell’esterno destro Quirini dal Milan U23. I due rinforzi saranno annunciati non appena partiranno gli esuberi. Nelle ultime ore il Palermo ha fatto qualche passo avanti, rispetto a Bari e Spezia, per l’acquisto di Maggiore. Daniliuc e Legowski sono destinati a lasciare l’Italia, mentre per Tongya oggi potrebbe andare in Turchia.. Servono anche un paio di difensori centrali, possibilmente di piede sinistro. Caporale del Cosenza e Capuano della Ternana restano i preferiti di Faggiano: anche per loro se ne parlerà nella battute conclusive del mercato.