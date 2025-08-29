Salernitana, Tongya ipotesi Turchia - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Yemen, media: primo ministro Houthi ucciso in raid Israele a Sana’a
Salernitana, Tongya ipotesi Turchia
Darderi-Alcaraz oggi agli Us Open: orario, precedenti e dove vederla in tv e streaming
Vuelta, oggi la settima tappa: orario, percorso e dove vederla in tv
Salernitana

Salernitana, Tongya ipotesi Turchia

  • Agosto 29, 2025
  • 0
  • 142
  • 2 Min Read
Salernitana, Tongya ipotesi Turchia

di Marco De Martino

SALERNO – Non tutti i mali vengono per nuocere. E’ quello che avrà pensato il direttore sportivo della Salernitana Daniele Faggiano quando ha saputo dell’imminente passaggio di Tommaso Biasci dal Catanzaro all’Avellino. A lungo inseguito dai granata, l’esperto attaccante andrà a rinforzare i lupi irpini che, a questo punto, potrebbero decidere di mollare Facundo Lescano. Non è un mistero che la Salernitana sia da tempo (anche) sulle tracce del bomber argentino, autore di qualcosa come 95 gol in serie C nella sua lunga carriera. L’investimento fatto dall’Avellino per prelevare il suo cartellino dal Trapani appena sette mesi fa, quasi un milione di euro, e l’infortunio di Favilli rendevano complicata la partenza di Lescano in direzione Salerno, ma il colpo Biasci, che va ad aggiungersi ai vari Tutino, Insigne, Crespi e Patierno, lo ha di fatto liberato. Faggiano ha fiutato l’affare ed ha pronta l’offerta: prestito con diritto ed obbligo di riscatto in caso di promozione in B come formula di trasferimento da proporre all’Avellino, contratto di tre anni da sottoporre al bomber. L’affare potrebbe decollare quasi certamente nelle ultimissime ore di mercato, lunedì prossimo.
TASCONE E QUIRINI SULL’USCIO Nel frattempo il ds ha virtualmente chiuso due operazione, gli ingaggi del centrocampista Tascone dal Cerignola e dell’esterno destro Quirini dal Milan U23. I due rinforzi saranno annunciati non appena partiranno gli esuberi. Nelle ultime ore il Palermo ha fatto qualche passo avanti, rispetto a Bari e Spezia, per l’acquisto di Maggiore. Daniliuc e Legowski sono destinati a lasciare l’Italia, mentre per Tongya oggi potrebbe andare in Turchia.. Servono anche un paio di difensori centrali, possibilmente di piede sinistro. Caporale del Cosenza e Capuano della Ternana restano i preferiti di Faggiano: anche per loro se ne parlerà nella battute conclusive del mercato.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012