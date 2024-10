Salernitana, tegola Maggiore

di Marco De Martino

SALERNO – Altra brutta tegola per la Salernitana. Nell’allenamento sostenuto ieri pomeriggio al centro sportivo Mary Rosy, il penultimo prima della sfida di domani pomeriggio contro il Palermo, si è fermato Giulio Maggiore (nella foto di Gambardella). Il centrocampista non si è allenato a causa di un affaticamento muscolare: le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore, ma appare evidente che, a poche ore dal fischio iniziale del match contro i rosanero, il suo recupero sembra difficile se non impossibile.

ENIGMA CENTROCAMPO Questo soprattutto perchè Maggiore è spesso vittima di infortuni muscolari e rischiarlo poche ore dopo un affaticamento potrebbe provocare una lesione ben più grave. Senza la disponibilità di Maggiore, ma anche di Franco Tongya (che ha svolto un lavoro differenziato assieme a Nicola Dalmonte) e Jeff Reine-Adélaïde (che continua a svolgere esclusivamente fisioterapia e palestra), il reparto nevralgico della Salernitana è ridotto ai minimi termini. Martusciello ha ancora a disposizione Amatucci, Tello, Soriano e Hrustic. Sicuri di una maglia i primi due, mentre si giocano la terza casacca i restanti due con l’ex Bologna in leggero vantaggio per il semplice fatto che Martusciello lo ha sempre preferito all’australiano nella posizione di mezzala sinistra. L’ex Hellas Verona infatti è considerato dal tecnico originario di Ischia più una sottopunta o un esterno d’attacco, ruolo, quest’ultimo, nel quale è partito titolare a Reggio Emilia e nel quale ha disputato i minuti finali della sfida di domenica scorsa contro il Catanzaro.

DIFESA FATTA Il reparto che è già praticamente fatto per Palermo è quello difensivo. Davanti a Sepe agiranno ancora una volta Stojanovic, Bronn, Ferrari e Njoh che cercheranno di strappare in Sicilia il terzo clean sheet consecutivo.

DUBBI IN ATTACCO Tutto in alto mare invece in avanti dove in sei si giocano le tre maglie disponibili. Braaf, recuperato dopo l’affaticamento subito contro il Catanzaro, sembra favorito per il ruolo di esterno di sinistra, mentre dalla parte opposta Kallon, rientrante dopo quattro giornate di squalifica, insidia Verde. E’ bagarre per la maglia di centravanti: a sfidarsi, ancora una volta, saranno Simy, Wlodarczyk e Torregrossa. Nelle ultime uscite l’ha sempre spuntata il giovane polacco, ma stavolta potrebbe farlo il nigeriano.

OGGI RIFINITURA, CONFERENZA E PARTENZA Come detto, ieri pomeriggio il gruppo si è allento al Mary Rosy: dopo una fase di attivazione, il gruppo di Giovanni Martusciello ha svolto un lavoro prevalentemente tattico. La seduta di rifinitura è programmata per questa mattina alle 11 sempre al centro sportivo Mary Rosy e sarà preceduta dalla conferenza stampa prepartita di mister Martusciello, che incontrerà i giornalisti alle 9:45 presso la sala stampa dello stadio Arechi. In tarda mattinata la partenza alla volta della Sicilia.

700 SALERNITANI AL BARBERA Saranno più di 700 i sostenitori della Salernitana presenti al Barbera domani pomeriggio. Lo stadio palermitano sarà assiepato da più di 25mila spettatori ed avrà un colpo d’occhio da categoria superiore. Prima del match sarà nuovamente ricordato Totò Schillaci, palermitano di nascita, con una cerimonia allo stadio.