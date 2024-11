Salernitana, si cambia ancora

di Marco De Martino

SALERNO – Dopo quello di mercoledì, la Salernitana ieri pomeriggio ha tirato un altro lungo sospiro di sollievo. Dopo che i primi esami alle ossa avevano escluso fratture, ieri per Franco Tongya è arrivata un’altra bella notizia: dopo il trauma contusivo-distorsivo rimediato contro il Cesena, il numero 7 granata si è sottoposto ad ulteriori accertamenti presso il centro polidiagnostico Check Up di Salerno che non hanno evidenziato lesioni legamentose. Le sue condizioni saranno monitorate e rivalutate nelle prossime ore ma è praticamente certa la sua assenza a Cosenza. Ieri infatti Tongya ha svolto solo un lavoro differenziato e ne avrà ancora per qualche giorno. La speranza è di recuperarlo per il match dell’Arechi contro il Bari.

TERAPIE PER SEPE ED ADELAIDE Allenamento pomeridiano per la Salernitana ieri al centro sportivo Mary Rosy. Lavoro tecnico e poi partitina per i ragazzi di mister Giovanni Martusciello. Ancora fsioterapia e lavoro in palestra per Luigi Sepe e Jeff Reine-Adélaïde che ne avranno ancora per un paio di settimane. La preparazione riprenderà questo pomeriggio alle 15 sempre al Mary Rosy.

LE POSSIBILI SCELTE ANTI-LUPI Martusciello cambierà qualcosa rispetto al match contro il Cesena. Scontati i rientri in difesa dei due terzini Stojanovic e Njoh che si riprenderanno il posto da titolari in luogo di Ghiglione e Jaroszynski. Certo anche l’impiego del baby Corriere tra i pali. In mediana non si dovrebbe cambiare, vista anche l’assenza dello squalificato Tello, con il tecnico che punterà ancora sul trio Amatucci-Maggiore-Soriano. Davanti è bagarre sia a sinistra, dove Braaf e Dalmonte si contendono il posto di Tongya, sia in mezzo, dove Torregrossa potrebbe essere avvicendato da Wlodarczyk o Simy. A destra dovrebbe essere confermato Verde nonostante Kallon scalpiti per ritrovare un posto al sole.