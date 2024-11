Salernitana, scatta l’operazione Sassuolo

SALERNO – È ufficialmente comincia l’operazione Sassuolo. Infatti è ripresa ieri pomeriggio al centro sportivo Mary Rosy la preparazione della Salernitana. Occhi puntati sulla prossima trasferta di campionato in programma sabato 23 novembre alle 15:00 a Reggio Emilia contro i neroverdi. Gli uomini di mister Stefano Colantuono hanno aperto la seduta con una fase di attivazione seguita da un esercitazioni tecnico-tattiche. Lavoro differenziato per Luigi Sepe, Franco Tongya e Pawel Jaroszynski. Fisioterapia e palestra per Giulio Maggiore. Terapie e lavoro specifico in piscina per Ernesto Torregrossa. Sempre assenti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali: Hrustić, Stojanović e Włodarczyk. Gli allenamenti della Salernitana riprenderanno oggi con una doppia seduta a partire dalle 10:30 al Mary Rosy.

OGGI SCATTA LA PREVENDITA La prevendita dei biglietti per assistere a Sassuolo-Salernitana, 14^ giornata di Serie BKT, in programma sabato 23 Novembre alle ore 15 presso il Mapei Stadium, inizierà nel pomeriggio a partire dalle ore 15. I tagliandi potranno essere acquistati secondo le seguenti modalità: online su ticket.sassuolocalcio.it e presso i punti vendita Vivaticket. La vendita dei biglietti nel Settore Ospiti (Tribuna Nord), con una disponibilità di circa quattromila e con il costo di € 15,00, si concluderà alle ore 19 di venerdì 22 Novembre: infatti il giorno della gara non è possibile acquistare tagliandi nel Settore Ospiti (Tribuna Nord). Per acquistare un tagliando e per entrare allo stadio, sarà necessario esibire un documento valido di riconoscimento. Si profila l’ennesimo esodo da parte dei sostenitori salernitani che già lo scorso settembre invasero Reggio Emilia in occasione del match con la Reggiana.

PREMIATI VERDE E GENTILE Si è tenuto ieri sera al via il Il Gran Galà del Calcio Italiano riservato ai migliori atleti della stagione calcistica 2023/2024. L’evento ha vissuto la sua tredicesima edizione affermandosi ormai come uno degli eventi calcistici più attesi dell’anno. Un premio diventato negli anni uno dei più importanti nel panorama nazionale con il patrocinio della Provincia di Latina, Comune di Latina e Sport e Salute, Ussi, Adise e Aioc. Tante le stelle del panorama calcistico che sono state premiate per la stagione 2023-2024, confermata anche in questa edizione la premiazione dei Miglior 11 di A e B e C. Proprio in questa sezione compaiono i nomi di due attuali calciatori della Salernitana, Daniele Verde, inserito nella Top XI dello scorso torneo cadetto nel ruolo di esterno destro di centrocampo e Davide Gentile, indicato come miglior terzino destro del passato campionato di terza serie.