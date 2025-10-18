Salernitana. Raffaele Gruppo concentrato e sereno - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

De Luca ha paura
Sinner, il tabellone di Vienna: debutto con Altmaier, finale con Zverev o Musetti
L’avvocato delle vittime promuove la serie ‘Il Mostro’ di Netflix
Richiamo mais per popcorn, contaminazione da alcaloidi tropanici: cosa sono
Salernitana

Salernitana. Raffaele Gruppo concentrato e sereno

  • Ottobre 18, 2025
  • 0
  • 102
  • 2 Min Read
Salernitana. Raffaele Gruppo concentrato e sereno

Seconda trasferta consecutiva per la Salernitana, attesa domani allo stadio Angelo Massimino per un match ad alta tensione contro il Catania, valido per la decima giornata del campionato di Serie C. Fischio d’inizio previsto alle 14:30, con i granata che tornano a calcare il campo etneo dopo oltre vent’anni dall’ultima apparizione ufficiale.

Alla vigilia della gara, il tecnico Giuseppe Raffaele ha analizzato la sfida, sottolineando l’importanza dell’incontro e la qualità degli avversari:

“Il Catania è una squadra costruita per competere ai massimi livelli e lo sta dimostrando. Sappiamo di dover affrontare una partita importante, in uno stadio che rappresenta una cornice prestigiosa anche in termini di pubblico. Peccato non avere al nostro fianco i nostri tifosi, ma sentiamo forte il loro sostegno quotidiano”.

Il tecnico granata ha poi voluto tenere alta l’attenzione sul momento della stagione: “È ancora presto per parlare di svolte o gare decisive, siamo soltanto alla decima giornata, ma è chiaro che queste sono le partite che pesano e che tutti vorrebbero giocare. Sarà fondamentale curare ogni dettaglio e limitare i rischi, come abbiamo fatto contro il Monopoli nell’ultima uscita”.

Raffaele ha infine sottolineato il buon clima interno alla squadra: “Abbiamo lavorato con concentrazioneserenità e unità. Lo spirito di gruppo è determinante. Sono certo che chiunque scenderà in campo darà il massimo”.

La Salernitana, attualmente tra le protagoniste del girone, proverà a confermare il buon momento anche in terra siciliana, in una sfida che promette intensità e spettacolo.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012