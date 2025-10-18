Salernitana. Raffaele Gruppo concentrato e sereno

Seconda trasferta consecutiva per la Salernitana, attesa domani allo stadio Angelo Massimino per un match ad alta tensione contro il Catania, valido per la decima giornata del campionato di Serie C. Fischio d’inizio previsto alle 14:30, con i granata che tornano a calcare il campo etneo dopo oltre vent’anni dall’ultima apparizione ufficiale.

Alla vigilia della gara, il tecnico Giuseppe Raffaele ha analizzato la sfida, sottolineando l’importanza dell’incontro e la qualità degli avversari:

“Il Catania è una squadra costruita per competere ai massimi livelli e lo sta dimostrando. Sappiamo di dover affrontare una partita importante, in uno stadio che rappresenta una cornice prestigiosa anche in termini di pubblico. Peccato non avere al nostro fianco i nostri tifosi, ma sentiamo forte il loro sostegno quotidiano”.

Il tecnico granata ha poi voluto tenere alta l’attenzione sul momento della stagione: “È ancora presto per parlare di svolte o gare decisive, siamo soltanto alla decima giornata, ma è chiaro che queste sono le partite che pesano e che tutti vorrebbero giocare. Sarà fondamentale curare ogni dettaglio e limitare i rischi, come abbiamo fatto contro il Monopoli nell’ultima uscita”.

Raffaele ha infine sottolineato il buon clima interno alla squadra: “Abbiamo lavorato con concentrazione, serenità e unità. Lo spirito di gruppo è determinante. Sono certo che chiunque scenderà in campo darà il massimo”.

La Salernitana, attualmente tra le protagoniste del girone, proverà a confermare il buon momento anche in terra siciliana, in una sfida che promette intensità e spettacolo.