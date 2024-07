Salernitana, prime prove per Martusciello

Ieri pomeriggio prove offensive, questa mattina l’attenzione di mister Martusciello si è concentrata dapprima sulla fase difensiva, sull’occupazione degli spazi, sulla copertura da assicurare sui lanci lunghi degli avversari, sullo stare compatti, e poi su quello che si aspetta dalla sua squadra una volta recuperata la sfera.

Come affermato in conferenza stampa, l’idea di partenza del tecnico ischitanoè il 4-2-3-1. Provate due linee difensive a quattro: nella prima da destra a sinistra Guccione, Lovato, Bronn e Njoh, subito molto determinato nonostante le difficoltà linguistiche, nella seconda Sambia, Motoc, Pirola e Ferrari. Hanno lavorato in piscina gli affaticati Gentile e Bradaric.

Nella seconda parte della seduta spazio a centrocampisti e attaccanti, chiamati a riproporre rapidamente l’azione e a finalizzare la manovra cercando il gol con cattiveria. In mediana sperimentate le coppie Legowski-Mamadou Coulibaly e Iervolino-Maggiore; sulle fasce Di Vico e Sfait, rifinitori Bonazzoli e Jimenez Castillo, punte Dia e Simy. Ikwuemesi ha superato l’affaticamento con cui ha fatto i conti ma non è stato coinvolto nelle prove.

Per quanto riguarda i portieri, Fiorillo e Sepe hanno lavorato col preparatore Di Sarno, Salvati e Corriere erano sul secondo campo d’allenamento.

Da segnalare la presenza in ritiro dei primi tifosi: ieri pomeriggio si è visto Ernesto Natella del Club Mai Sola per una toccata e fuga, stamattina a sostenere i granata c’erano un papà coi suoi due figlioletti e alcuni giovanissimi a caccia di autografi.