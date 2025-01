Salernitana, Petrachi verso l’addio

di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana azzera i quadri tecnici: dopo le dimissioni di Stefano Colantuono arriva l’addio di Gianluca Petrachi. La risoluzione del contratto con il tecnico è arrivata ieri mattina mentre nel tardo pomeriggio di ieri Maurizio Milan e Danilo Iervolino avrebbero deciso di sollevare dall’incarico il direttore sportivo che pure aveva già pronto il piano per gennaio. Petrachi per la panchina avrebbe voluto richiamare non Martusciello bensì Andrea Sottil, ovvero il primo allenatore su cui in estate l’operatore di mercato aveva deciso di puntare. Una scelta che non avrebbe convinto nè la proprietà nè l’amministratore delegato granata che in queste ore hanno aperto il casting per ingaggiare un nuovo direttore sportivo. I nomi caldi al momento sono quelli di Rocco Maiorino, contattato già in estate prima di affidarsi a Petrachi, Pasquale Capozzucca, anch’egli sondato ad inizio stagione ed infine Giancarlo Romairone, vicino all’ex Fabiani. Solo dopo aver ingaggiato il nuovo direttore sportivo la Salernitana sceglierà l’allenatore. Dopo la ridda di voci di queste ore durante le quali sono spuntati i nomi di Rolando Maran, Eugenio Corini, Davide Ballardini, Aureliano Andreazzoli e, come caldeggiato da Petrachi, Andrea Sottil, il favorito sembra essere Roberto Breda il cui profilo sarebbe quello preferito da Maurizio Milan, sia per questioni economiche sia soprattutto per il senso di appartenenza e l’ attaccamento alla maglia dell’ex bandiera. Per quanto riguarda il mercato, tutto ovviamente è in alto mare con gli obiettivi attenzionati e bloccati da Petrachi che sono destinati per ovvi motivi a sfumare. La squadra dovrebbe riprendere la preparazione il 4 o il 5 gennaio per iniziare la preparazione in vista della ripresa delle ostilità in programma il 12 gennaio all’Arechi contro la capolista Sassuolo. Al momento, però, la Salernitana è ferma all’anno zero. Di nuovo.