Salernitana, Petrachi attende Iervolino per i primo acquisti

Resta così al palo anche il ds Petrachi che continua a lavorare e ad imbastire trattative ed anche a chiuderle pur senza avere l’ok definitivo. Coda e Vandeputte, infatti, possono essere considerati giocatori della Salernitana ma la situazione societaria congela tutto. Coda è pronto a risolvere il contratto con il Genoa che avrà Maggiore per poi firmare un accordo biennale con il club granata. Per Vandeputte, grande protagonista lo scorso anno con la maglia del Catanzaro, il ds Petrachi ha raggiunto l’intesa sia con il calciatore sia con il Catanzaro. 500mila euro subito al Catanzaro più 2 milioni come obbligo di riscatto che maturerà dopo i primi punti della prossima stagione e ulteriori 700mila euro in caso di promozione della Salernitana in Serie A. Un’operazione complessiva da 3,2 milioni. Ovviamente Petrachi attende l’ok del presidente Iervolino. Intanto l’operatore di mercato granata, in continuo contatto con il tecnico Sottil, segue anche altre piste. Nella giornata di ieri nuovo contatto con l’Empoli per l’esterno sinistro difensivo Pezzella. Il giocatore sarà, però, valutato in ritiro dal tecnico empolese D’Aversa prima di essere eventualmente ceduto. Per questo motivo Tripaldelli della Spal potrebbe arrivare a prescindere. Così come il portiere Thiam. Gennaro Tutino è, come anticipato giorni fa, un obiettivo concreto della Samp. E il club ha accelerato nelle ultime ore per l’attaccante di proprietà del Cosenza, reduce da una grande stagione. Per Tutino ha chiesto informazioni la Salernitana, hanno sondato Venezia e Schalke, ma la Samp vuole concretizzare proprio per evitare che i granata che saranno allenati da Sottil possano approfondire il discorso. La partita non è ancora chiusa, ma Tutino è sempre più al centro del mercato e soprattutto per strapparlo al Cosenza ci vogliono cinque milioni, almeno, senza contropartite e a Salernitana si sta cautelando con Donnarumma. In uscita Kastanos ha trovato l’intesa con il Verona per una cifra che dovrebbe aggirarsi attorno ai 2 milioni di euro. Tra i tanti nomi che circolano in orbita Parma ci sarebbero anche quelli di Lorenzo Pirola, Domagoj Bradaric e Flavius Daniliuc ma soltanto il primo è seriamente candidato ad indossare la maglia gialloblù. Bradaric potrebbe finire all’Udinese, mentre Daniliuc ha richieste dalla Germania. Candreva piace al Monza così come Coulibaly mentre resta sempre in piedi la pista Lazio per Dia e Sepe. Su Bonazzoli c’è il Venezia.