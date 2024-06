Salernitana, Petrachi al lavoro per l’allenatore

SALERNO – Con la nomina a direttore sportivo di Gianluca Petrachi, la Salernitana ora dovrà colmare la seconda casella in ordine di importante per quanto riguarda l’area tecnica, quella dell’allenatore. Andrea Sottil (nella foto) è al momento in vantaggio su Alberto Aquilani e Vincenzo Vivarini. L’ex trainer di Paganese, Ascoli e Udinese è il preferito da Petrachi e a breve potrebbe essere annunciato. Fautore del 3-5-2, Sottil ha fatto la classica gavetta allenando in pratica in tutte le categorie, dalla C alla A, ed ottenendo risultati importanti soprattutto con Livorno, Ascoli e Paganese. All’Udinese non è riuscito a compiere il cosiddetto salto di qualità, cosa che l’ex arcigno difensore centrale proverà a fare alla Salernitana se gli verrà data questa possibilità. Come detto gli altri profili attenzionati sono quelli di Aquilani, giovane e reduce da un campionato con alti e bassi a Pisa, e Vivarini, più esperto e tornato alla ribalta grazie alla splendida cavalcata con il Catanzaro. Sul fronte societario sono ore cruciali per la conclusione della trattativa che potrebbe portare la Salernitana dalle mani di Danilo Iervolino a quelle del fondo Brera Holdings. Il closing è atteso entro questo fine settimana: se così non fosse, Iervolino rimarrebbe al timone della Salernitana. (m.d.m.)