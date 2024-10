Salernitana, per Martusciello ostacolo Palermo

di Marco De Martino

SALERNO – Sembra essere arrivato già il momento dei processi in casa Salernitana. Lo scialbo pareggio con il Catanzaro ha di fatto provocato la prima reazione di Giovanni Martusciello che in sala stampa ha sbottato nei confronti di coloro che gli hanno fatto notare quanto poco avesse creato la sua squadra nonostante si trovasse di fronte un avversario tutt’altro che irresistibile. Dopo quattro gare senza vincere, di cui le ultime due senza segnare (ma anche senza subire gol), la trasferta di domenica prossima a Palermo appare già come il primo crocevia della stagione. La Salernitana, che inizierà oggi la propria marcia di avvicinamento al match del Barbera, rischia di affrontare la sfida contro i rosanero dell’ex ds Morgan De Sanctis senza diversi titolari. Al lungo degente Tongya, che ne avrà ancora per qualche settimana, potrebbero infatti aggiungersi anche Jayden Braaf e Jeff Reine-Adelaide. L’olandese è stato costretto al cambio nei minuti conclusivi dopo lo scatto generoso per involarsi verso la porta del Catanzaro nonostante poco prima fosse stato colpito da crampi. La speranza è che si tratti soltanto di un risentimento muscolare dovuto allo sforzo e che, nell’allungo, l’ex Udinese non si sia procurato danni più seri. Discorso più chiaro quello che riguarda il francese, accasciatosi da solo sul terreno di gioco dopo appena venti minuti di gioco. L’ex Arsenal non è però incappato in una ricaduta dell’infortunio che lo aveva fermato poche ore dopo il suo arrivo a Salerno visto che domenica ha evidenziato un problema al flessore della coscia destra mentre il 26 agosto scorso riportò una una lesione miotendinea distale del bicipite femorale sinistro che lo costrinse ad uno stop di un mese. Dopo il ritorno in campo a Reggio Emilia il peggio sembrava passato ed invece i fantasmi del passato sono tornati a tormentare il talentuoso centrocampista transalpino. Sia per lui che per Braaf saranno decisivi gli esami a cui si sottoporranno in mattinata: dal loro esito si conosceranno entità e tempi di recupero. La sensazione è che comunque Martusciello sarà costretto a rinunciare ad entrambi in quel di Palermo. Un bel problema soprattutto in avanti visto che sono già out Tongya e l’epurato Valencia. In Sicilia rientrerà però Kallon che ha scontato i quattro turni di squalifica e che potrebbe immediatamente trovare posto nell’undici iniziale. Molto dipenderà da come Martusciello vorrà affrontare il Palermo. Non è da escludere un possibile cambio di modulo, con il tecnico che potrebbe optare per un 4-4-2 oppure addirittura per un 4-3-1-2. La settimana è lunga e, a partire da questo pomeriggio al Mary Rosy, Martusciello avrà tempo e modo per testare tutte le possibili soluzioni tecniche e tattiche a sua disposizione. E’ iniziata ieri pomeriggio sul circuito Vivaticket la vendita dei biglietti per Palermo-Salernitana. Per quanto riguarda la tifoseria granata, collocata ovviamente nel settore Ospiti del Barbera che ha una capienza di 1.308 posti, solo i residenti nella provincia di Salerno potranno acquistare il titolo esclusivamente per il settore ospiti al prezzo di € 21 fino alle ore 19 di sabato.