Salernitana, per Martusciello nuovi infortuni

di Marco De Martino

SALERNO – È iniziata male la marcia di avvicinamento della Salernitana al prossimo match di campionato in programma domenica prossima (ore 17:15) all’Arechi contro il Bari. Ernesto Torregrossa, che a Cosenza ha trascorso l’intero match in panchina per la prima volta da quando veste la casacca granata, ha infatti accusato un risentimento al polpaccio sinistro: le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico. L’attaccante si sottoporrà ad esami più approfonditi per determinare l’entità del guaio muscolare ed i conseguenti tempi di recupero. E’ chiaro che la sua presenza in campo domenica prossima contro il Bari è in forte dubbio. Un problema in più per mister Martusciello, già alle prese con il problema del gol che sta attanagliando proprio i tr centravati presenti nel proprio organico. Finora infatti è andato a segno soltanto Simy due volte ad inizio stagione, mentreWlodarczyk e lo stesso Torregrossa sono ancora a bocca asciutta.

A PARTE SEPE E TONGYA Per quanto concerne la cronaca della seduta di allenamento di ieri pomeriggio, il tecnico Martusciello ha diviso i suoi in due gruppi: i calciatori impiegati per gran parte di gara al San Vito-Marulla hanno svolto un lavoro di scarico, mentre gli altri hanno alternato lavoro atletico a partitine a campo ridotto. Seduta differenziata per Luigi Sepe e Franco Tongya soprattutto a scopo precauzionale. La loro presenza contro il Bari, comunque, non dovrebbe essere in discussione. Mancherà invece Jeff Reine-Adélaïde. Infatti il centrocampista francese sta proseguendo nel suo percorso di recupero personalizzato che potrebbe terminare subito dopo la sosta, la prossima settimana. I granata si ritroveranno questa mattina alle 11 sempre al Mary Rosy per continuare la preparazione pre-Bari.