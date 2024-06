Salernitana, oggi vertice di mercato

Mentre la vicenda societaria potrebbe essere arrivata agli sgoccioli, con la Brera Holdings e Iervolino che dovrebbero firmare il preliminare sulla base di 25 milioni (ma il presidente della Salernitana chiede garanzie al Fondo americano), oggi vertice di mercato tra Petrachi, Colantuono e Sottil (quest’ultimo probabilmente da remoto) a Salerno. Bisogna mettere a segno le prime operazioni. No al Cagliari per lo scambio Viola-Maggiore. Si tratta, invece, col Genoa, che vuole Maggiore, per arrivare a Massimo Coda. Si valuta la conferma di Gyomber, impegnato con la Slovacchia agli Europei. Il suo agente incontrerà Petrachi tra qualche giorno.