Salernitana, occasione Cosenza

SALERNO – Nemmeno il tempo di metabolizzare il pareggio contro il Cesena, che la Salernitana ha ripreso ieri mattina la preparazione al centro sportivo Mary Rosy in vista della trasferta di Cosenza, valevole per la dodicesima giornata di campionato. Un match che si giocherà come previsto di domenica e non di sabato. Ieri è arrivato l’ok della Lega B: «La Lega B comunica la variazione di data e orario per la gara Cosenza-Salernitana, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie BKT 2024/2025. Il match dello stadio San Vito-Marulla, inizialmente previsto per sabato 2 novembre alle 17:15, è stato posticipato alle ore 15:00 di domenica 3 novembre, preso atto dell’ordinanza del Prefetto della Provincia di Cosenza Prot. n. 679/2024/oes del 30 ottobre 2024, con la quale viene ordinato il differimento dello svolgimento della gara in considerazione di “elevati profili di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica». Tornando alla seduta di ieri, mister Martusciello ha diviso i suoi uomini in due gruppi. I calciatori maggiormente impiegati ieri hanno svolto esclusivamente un lavoro di scarico, mentre gli altri hanno aperto la seduta con una fase di attivazione seguita da un lavoro di forza in palestra e partitina a campo ridotto. Proseguono i percorsi personalizzati di recupero dai rispettivi infortuni per Sepe e Jeff Reine-Adélaïde. Tongya non si è allenato a causa di un trauma distorsivo-contusivo alla caviglia sinistra rimediato nel corso della partita contro il Cesena. Gli esami radiografici hanno escluso lesioni ossee, nelle prossime ore il calciatore si sottoporrà ad ulteriori accertamenti. Tutti e tre gli infortunati salteranno la trasferta di Cosenza così come Fiorillo e Tello che oggi saanno squalificati dal giudice sportivo. Martusciello inizierà questo pomeriggio, nella seduta prevista alle 15:00 al Mary Rosy, le prime prove per fronteggiare l’emergenza. Quello che è certo è che tra i pali ci sarà il baby Corriere.