Salernitana, Njoh si presenta: “Essere qui è un privilegio”

Ciao a tutti i tifosi della Salernitana, non vedo l’ora di incontrarvi allo stadio. Forza Salernitana”.

Dopo Davide Gentile anche Lilian Njoh si presenta ai suoi nuovi tifosi, tramite i canali social del club granata.

“Sono molto fiero ed orgoglioso di essere qui, è un onore e un privilegio – dice il mancino francese di origini camerunensi. Ho ricevuto un’accoglienza fantastica dallo staff, dai calciatori e da tutte le persone che lavorano per questo club. Sono davvero onorato di essere un nuovo calciatore della Salernitana. Non vedo l’ora di scendere in campo, di giocare e di dimostrare le mie capacità. Sono impaziente di poter mostrare tutte le mie qualità alla città e ai fantastici tifosi della Salernitana”.

Mancino, cresciuto nell’US Colomiers, Njoh è stato poi ingaggiato da Le Mans. Dopo aver militato nella squadra B del club transalpino, lo scorso anno Njoh è stato titolare nella terza serie francese: “La scorsa stagione è stata molto importante per me, abbiamo lottato per conquistare la promozione nella serie superiore, giocando molto bene e conquistando diverse vittorie. E’ stata utile per crescere e diventare un calciatore migliore, che vuole diventare competitivo e provare a vincere tutte le partite. Sono molto ambizioso e sono qui per raggiungere alti livelli il prima possibile”.

Njoh, che era finito anche nel mirino dell’Anency e che ha preferito l’offerta della Salernitana che gli ha fatto firmare un biennale, presenta poi le sue caratteristiche ai tifosi granata: “Il mio ruolo preferito è terzino sinistro ma posso avanzare anche a centrocampo. Sono un calciatore polivalente e spero di aiutare la squadra, ricoprendo entrambi i ruoli. Sono ambidestro e questo mi consente di essere imprevedibile e creare problemi agli avversari”.