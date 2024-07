Salernitana, morto l’ex attaccante granata Gualtieri

Si è spento, all’età di 80 anni, l’ex attaccante granata Salvatore Gualtieri originario di Maglie, profilo di riferimento per il calcio brindisino (e non solo) sia da giocatore che da allenatore. Oltre alla maglia con la V, in carriera ha infossato la maglia dell’Inter (nelle giovanili) ai tempi del “mago” Herrera, dell’Alessandria, dell’Anconitana, del Nardò, del Gallipoli, della Salernitana e, infine, della Nocerina. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo ha iniziato un lungo percorso da allenatore che, tra le altre cose, lo ha visto affiancare negli anni Ottanta figure del calibro di Vinci e Ansaloni. Gualtieri giocò in granata nella stagione 66/67 in serie B, collezionando 4 presenze e nessun gol.