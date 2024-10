Salernitana, Martusciello volta pagina

di Marco De Martino

SALERNO -La Salernitana volta pagina e mette nel mirino la Cremonese. Dopo una domenica di riposo e di riflessioni seguita all’amara sconfitta casalinga subita dallo Spezia, il gruppo granata si è ritrovato ieri pomeriggio al centro sportivo Mary Rosy per riprendere la preparazione in vista della trasferta di Cremona in programma sabato prossimo alle 15:00 allo stadio Giovanni Zini. Lo staff di mister Martusciello ha aperto la seduta con una fase di attivazione seguita da un lavoro aerobico. L’allenamento si è concluso con una partita finale. Dopo la sindrome influenzale che aveva colpito entrambi, negando loro la possibilità di essere in panchina sabato scorso, Nicola Dalmonte è rientrato regolarmente in gruppo, mentre Ajdin Hrustic è rimasto ancora precauzionalmente a riposo ma oggi dovrebbe anch’egli tornare a disposizione. Jeff-Reine Adélaïde, invece, prosegue il suo percorso di recupero differenziato. Gruppo quasi al completo, dunque, per il tecnico che ha così avuto modo di riabbracciare, assieme al resto della squadra, Lorenzo Amatucci reduce dal dramma che l’ha colpito la scorsa settimana con la prematura perdita di sua mamma e che l’ha reso indisponibile per il match contro lo Spezia. Il giovane di proprietà della Fiorentina riprenderà il suo posto in cabina di regia allo Zini, una bella boccata d’ossigeno per Martusciello dopo le ristrettezze di sabato scorso. Con Amatucci e quasi certamente Maggiore saranno Tello e Soriano a giocarsi la terza maglia disponibile a centrocampo, anche perchè Martusciello ha in mente di schierare Franco Tongya finalmente nel suo ruolo naturale di esterno sinistro d’attacco. Sia contro il Pisa che contro lo Spezia, il talento scuola Juve è stato costretto, a causa delle assenze, ad arretrare a centrocampo dopo un super inizio da attaccante laterale. Una situazione che molto probabilmente è costata un paio di punti alla Salernitana nelle sfide all’Arechi contro le due battistrada e che ora Martusciello, grazie al recupero di quasi tutti gli effettivi, spera di evitare a cominciare dal match contro la Cremonese. Il trainer originario di Ischia potrebbe operare, oltre all’innesto di Tongya al posto di un Braaf in fase calante, anche qualche altro avvicendamento nel tridente offensivo. Simy e Verde sono insidiati rispettivamente da Wlodarczyk e Kallon. Ad ogni modo ci sarà modo e tempo, per Martusciello, per fare le opportune valutazioni a cominciare dall’allenamento in calendario oggi. Il tecnico ha intenzione di aumentare i carichi visto che è stata programmata una doppia seduta di allenamento sempre, ovviamente, al centro sportivo Mary Rosy.