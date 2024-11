Salernitana. Longo, all’Arechi per vincere

Il Bari di Moreno Longo affronterà la Salernitana in trasferta con l’obiettivo di tornare alla vittoria. Il tecnico si è detto deluso per i punti persi e vede la partita contro la Salernitana come un’opportunità per riscattarsi. Anche gli uomini di Martusciello sono in credito con sfortuna e classifica.

La squadra pugliese è pronta a giocare e ha lavorato soprattutto sulla mentalità. Longo ha anche parlato degli obiettivi di stagione, sottolineando la possibilità di entrare nei playoff. Le indisponibilità in vista della partita sono state spiegate, con Vicari fermo per un fastidio e Falletti che tornerà dopo la sosta.

Longo valuta le possibilità di sostituzione in difesa in vista della partita. Inoltre ha sottolineato la sintonia con il presidente e la determinazione della squadra a stare davanti. Sembra che il Bari sia pronto per affrontare la Salernitana con determinazione, nonostante le indisponibilità.