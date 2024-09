Salernitana, l’arbitro delle polemiche nell’ultimo derby con il Napoli

Toccherà a Livio Marinelli della sezione di Tivoli arbitrare Salernitana-Catanzaro. Il fischietto laziale avrà come assistenti Pietro Dei Giudici di Latina e Alex Cavallina di Parma. Il quarto uomo sarà Nicolò Dorillo di Torino; al VAR ci saranno Giacomo Camplone di Pescara e Oreste Muto di Torre Annunziata.

Ultimo precedente molto discusso per i granata che risale al gennaio scorso quando al “Maradona” di Napoli andava in scena il derby finito 2-1 con gol al 96esimo di Rrahmani che fece infuriare il patron Iervolino ed il direttore generale Sabatini a causa non solo di un rigore dubbio assegnato ai partenopei ma anche per la rete della vittoria in pieno recupero dopo un fallo non segnalato su Tchaouna.