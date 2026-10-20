Salernitana, la letterina di Tommasino Cupiello

di Giovanni Perna

Tutto bello, edificante, con- divisibile. Correttamente elaborato in mirabile prosa. Fino a “i nostri ob- biettivi”. Di chi e quali? Per- ché il mio obbiettivo è la promozione diretta in serie B. Quello di Cosmi e prima ancora di Iervolino quale è? Perché la passione per il calcio, l’istinto, il furibondo, la piazza calorosa e cicciccì e cicciccià richiedono la de- finizione chiara di “obbiet- tivo”, sul campo e fuori. Dichiarare non vuol dire raggiungere e Cosmi viene dopo il suo datore di lavoro. Ma senza il necessario co- rollario su richiesto, ci avete mandato l’ennesima lette- rina di Tommasino Cu- piello. Tanto vi dovevo.