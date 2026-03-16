Salernitana, la Figc informata del cambio società

Un primo segnale della concretezza della trattativa è arrivato anche dal fronte federale. La società granata avrebbe infatti informato la Federazione Italiana Giuoco Calcio dell’operazione in corso, come previsto dalle normative vigenti. L’articolo 32 del Codice di Giustizia Sportiva impone infatti che ogni operazione di acquisizione o cessione di partecipazioni societarie nel calcio professionistico venga comunicata agli organismi federali competenti. Le disposizioni sono state introdotte nel dicembre 2025 su approvazione del presidente Gabriele Gravina. L’articolo 20 delle Noif prevede pure la valutazione sulla onorabilità e sulla caèienza economica del nuovo acquirente

Tra i passaggi chiave richiesti alla nuova proprietà figura anche la presentazione di una fideiussione da circa 6 milioni di euro entro il 20 aprile, condizione necessaria per garantire la solidità finanziaria del club.