Salernitana, la crisi nei numeri

di Fabio Setta

SALERNO – I numeri certificano la crisi della Salernitana. Nello scontro diretto contro il Frosinone è arrivato il primo pareggio casalingo della gestione Breda (nella foto di Gambardella) dopo una sconfitta e due vittorie. I granata non sono riusciti a collezionare più successi casalinghi di fila con lo stesso allenatore in cadetteria dal periodo tra marzo e aprile 2021 tre in quel caso, con Fabrizio Castori in panchina. Sono 8 i punti conquistati dal tecnico in sette giornate, con il successo che non arriva, però, da ben tre giornate. 1,14 la media punti di Breda, mentre Martusciello ha lasciato con la media di un punto a partita, 13 in 13 gare mentre Colantuono ha ottenuto cinque punti in sette gare con una media di 0,7 a partita Otto i punti conquistati dalla Salernitana nel girone di ritorno, tre in meno, seppur contro avversari diversi, rispetto a quelli ottenuti nel girone di andata. Cinque vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte è il ruolino di marcia di Amatucci e compagni allo stadio Arechi, con 18 gol segnati e altrettanti subiti. Quello granata è nel complesso il quarto peggior attacco del campionato, con appena 26 reti realizzate in 27 partite: peggio hanno fatto solo Cosenza (23), Frosinone (22) e Cittadella (20). La Salernitana, inoltre, è la squadra che ha segnato meno reti nei primi tempi, appena otto. Con 37 gol subiti, invece, quella granata è la quinta peggior difesa. Hanno subito un maggior numero di reti soltanto Cittadella (39), Frosinone (39), Mantova (40) e Sudtirol (43). Con il punteggio di 1-1, in questa stagione, era terminata già la sfida contro il Cesena. Otto in tutto sono i pareggi della Salernitana che in questa stagione ha vinto soltanto sei partite: peggio hanno fatto solo Cosenza con cinque e Frosinone con quattro. Primo gol con la maglia della Salernitana per l’esterno Ghiglione, la cui ultima rete risaliva al 26 dicembre 2023 sul campo del Palermo con la maglia della Cremonese. Ghiglione è il quindicesimo giocatore della Salernitana ad aver trovato la via del gol in questo campionato. Verde, Soriano, Cerri e Simy con tre reti sono i capocannonieri della Salernitana. Per Breda è arrivato il secondo pareggio contro il collega Bianco, all’esordio contro la Salernitana, e il secondo pareggio contro il Frosinone, in un bilancio che comprende anche tre vittorie e quattro sconfitte. Per Breda è l’undicesimo pareggio sulla panchina della Salernitana con un bilancio che si completa con ventuno vittorie e tredici sconfitte. Quarto pareggio della storia nelle sfide in terra salernitana tra granata e Frosinone con un bilancio che si completa con nove vittorie dei padroni di casa e tre successi degli ospiti. Tutti i pareggi sono sempre arrivati con il risultato di 1-1. Infine, secondo pareggio per la Salernitana con l’arbitro Massimi di Termoli che si somma a tre vittorie, l’ultima delle quali nel 20/21 e quattro sconfitte.