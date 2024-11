Salernitana, infermeria piena

SALERNO – Si aggrava l’emergenza in casa Salernitana in vista della difficile trasferta sul campo del Sassuolo. Alla sgambata di ieri pomeriggio disputata all’Arechi sotto un autentico diluvio, non hanno partecipato ben sette elementi: ai lungodegenti Sepe, Maggiore, Torregrossa e Tongya, si sono aggiunti Njoh e Dalmonte mentre Hrustic non è ancora rientrato dal’Australia. A peggiorare la situazione l’allungamento dei tempi di recupero per Tongya. Come detto ieri pomeriggio all’Arechi, nonostante il forte acquazzone che ha colpito la città, i granata hanno sostenuto una sgambatura con la formazione Primavera di Luca Fusco, che si è conclusa col punteggio di 4-0. In evidenza Daniele Verde e Szymon Włodarczyk, autori di una doppietta ciascuno.

SI AGGRAVA L’EMERGENZA Ancora assente Ajdin Hrustic, sulla via del ritorno dopo gli impegni con la Nazionale australiana. Lilian Njoh e Nicola Dalmonte non hanno preso parte alla seduta, a causa di rispettivi risentimenti muscolari. Le loro condizioni saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico. Luigi Sepe si è allenato a parte con il preparatore dei portieri, Di Sarno. Giulio Maggiore lavoro in palestra e fisioterapia. Ernesto Torregrossa prosegue il suo percorso di recupero personalizzato. Perdurando i fastidi alla caviglia dopo il forte trauma contusivo-distorsivo rimediato contro il Cesena, Franco Tongya si è sottoposto nei giorni scorsi a visita specialistica che ha determinato un ulteriore periodo di lavoro personalizzato per il rinforzo dell’articolazione. Per lui i tempi d recupero si allungano.

RITIRO ANTICIPATO IN EMILIA La squadra granata tornerà ad allenarsi questa mattina alle 10:30 al centro sportivo Mary Rosy. Al termine, il gruppo partirà alla volta dell’Emilia per il ritiro prepartita.