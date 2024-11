Salernitana, grana infortuni per Colantuono

di Marco De Martino

SALERNO – Esordio bagnato, esordio (si spera) fortunato per il nuovo tecnico della Salernitana Stefano Colantuono che ieri pomeriggio ha guidato per la prima volta il gruppo granata dopo l’esonero di Giovanni Martusciello. Il tecnico, prima di scendere sul terreno di gioco del Mary Rosy, si è intrattenuto per alcuni minuti nel chiuso degli spogliatoi per parlare alla squadra. Colantuono ha chiesto impegno ed abnegazione ai suoi ragazzi, spiegando per sommi capi quale sarà la sua strategia per rimettere le cose a posto e risalire la china in classifica. Dopo il discorso al gruppo, Colantuono ha diretto il primo allenamento, come detto, sotto una fitta pioggia. I granata, privi dei nazionali Hrutic, Stojanovic e Wlodarczyk, hanno alternato lavoro atletico ad esercitazioni tecnico-tattiche.

PER MAGGIORE C’E’ LESIONE Per quanto concerne il bollettino medico, Jeff Reine-Adélaïde ha lavorato parzialmente in gruppo ed è dunque avviato verso il completo recupero. Seduta differenziata per Luigi Sepe, Franco Tongya e Pawel Jaroszynski. Terapie per Ernesto Torregrossa. Per quanto riguarda Giulio Maggiore, ieri il centrocampista, uscito anzitempo nel corso della sfida contro il Bari, si è sottoposto ad accertamenti diagnostici al centro Check Up che hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Maggiore ha già iniziato il percorso fisioterapico di recupero, ma dovrebbe essere scongiurato un lungo stop. E’ chiaro che, visti i suoi precedenti, il suo rientro dovrà essere graduale ed all’insegna dela prudenza. Colantuono intanto ha già in mente di torchiare la squadra. Infatti gli allenamenti riprenderanno quest’oggi con una doppia seduta al Mary Rosy a partire dalle 11 e che proseguiranno nel primo pomeriggio.