Salernitana, gli ultras confermano la contestazione

SALERNO – Domenica all’Arechi ci sarà un clima surreale. Come anticipato dai club organizzati già nella serata di martedì, la scietà granata sarà contestata domenica prossima in occasione di Salernitana-Carrarese. a Renderlo noto gli ultras della Curva Sud Siberiano con una nota diffusa ieri: «Salviamo la Salernitana… Domenica contro la Carrarese, in curva Sud confermiamo uno sciopero del tifo per i primi 15 minuti.Dal 16° sostegno incondizionato alla nostra maglia,come abbiamo sempre fatto. Chiediamo a tutti gli altri settori di appoggiare questa protesta per il bene della nostra Salernitana. È l’ultimo appello alla Proprietà ed a ttto l’entourage, pretendiamo fatti e non parole, fin da subito. Basta delusioni, basta mortificazioni! Si investa o si passi la mano definitivamente!!! Siamo arrivati al capolinea, ma sottolineamo che siamo solo all’inizio…», si legge nel comunicato firmato Curva Sud Siberiano, Centro Coordinamento Salernitana Club, Salerno club 2010, Club Mai Sola, Generazione Donato Vestuti.

DAL CAMPO Intanto la squdra granata, che è da martedì sera in ritiro in città, continua la preparazione alla prossima gara interna contro la Carrarese. Doppia seduta di lavoro ieri per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy.In mattinata gli uomini di mister Stefano Colantuono si sono dedicati dapprima ad un lavoro di forza in palestra e in seguito ad esercitazioni tecnico-tattiche sul campo. Nel pomeriggio il gruppo ha svolto un lavoro prettamente tattico e una partita finale. Niente da fare per i cinque calciatori in infermeria che saranno tutti out. Differenziato per Ernesto Torregrossa, Giulio Maggiore e Franco Tongya. Terapie e piscina per Nicola Dalmonte e Lilian Njoh.Gli allenamenti della Salernitana riprenderanno questo pomeriggio alle 15:00 al centro sportivo Mary Rosy.