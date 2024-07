Salernitana, emessi 215 abbonamenti. C’è Delmonte

RIVISONDOLI – Nicola Dalmonte è ufficialmente un calciatore della Salernitana. L’attaccante classe 1997 proveniente dal Vicenza a titolo definitivo ha firmato un biennale e ieri si è subito allenato in ritiro a Rivisondoli. Nel pomeriggio, al sito ufficiale granata, ha rilasciato le prime dichiarazioni: “Sono molto contento e devo ringraziare la Salernitana che mi dà l’opportunità di tornare in serie B. E’ una grossa sfida, cercherò di ripagare la fiducia e di mettere a disposizione della squadra le mie potenzialità. All’inizio della mia carriera ho avuto da subito una chance importantissima come quella col Genoa, ho debuttato nel grande calcio a 17 anni ed ero ancora un ragazzino che non immaginava di poter arrivare a certi livelli. In Italia, rispetto alla Svizzera, conta molto la parte tattica. Nel 2020 sono stato vicino alla Salernitana, quando è arrivata la chiamata ho pensato subito a questa cosa. Mi stimola l’ambiente dell’Arechi, è uno stadio che ti carica da avversario, figuriamoci ora che indosso la maglia granata. Sono un esterno sinistro che si adatta anche a destra o al centro del campo. Lo sport è sempre al centro di tutto, anche quando in estate siamo fermi. Trascorro molto tempo con la mia compagna e con la mia famiglia, ora so che devo concentrarmi al massimo su quest’esperienza e faccio un appello ai tifosi affinché vengano numerosi allo stadio”.

VIA IKWUEMESI E KASTANOS Intanto sono imminenti altre due cessioni, quella di Ikwuemesi al Leuven e di Kastanos al Verona.

RITIRO A MATERA, POI TEST A BARI Ultimi giorni di ritiro per la Salernitana che domani lascerà Rivisondoli per recarsi dopo qualche giorno di riposo a Matera per la seconda parte del ritiro. Alla fine del mese i granata saranno di scena a Bari per un’amichevole in onore del capitano, ora dirigente pugliese, Valerio Di Cesare appena ritiratosi. Intanto è arrivato anche il primo dato della campagna abbonamenti: 215 i carnet emessi per i tifosi in prelazione.