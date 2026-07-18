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Salernitana, ecco D’Ursi e Mastrovito
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Salernitana, ecco D’Ursi e Mastrovito

  • Luglio 18, 2026
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Salernitana, ecco D’Ursi e Mastrovito

di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana è sempre più scatenata sul mercato. Nonostante le difficoltà per piazzare gli esuberi Lovato, Ghiglione e Gyabuaa, il club granata è pronto a ratificare altri colpi in entrata. I primi ad arrivare dovrebbero essere i difensori centrali Celli, svincolato ex Catania, e Manzi, classe 2000, di proprietà dell’Avellino. Gli affari sono virtualmente conclusi e si attende solo il via libera della proprietà per ufficializzarli. Ieri il ds Faggiano ha gettato le basi per rinforzare anche la trequarti, mettendo le mani su D’Ursi del Sorrento (nella foto) e su Mastrovito del Martina. Il primo è un esterno d’attacco esperto, classe 1995, abile anche a giocare in appoggio ad un centravanti in posizione di seconda punta. Il secondo è un giovanissimo talento, classe 2005, che si è messo in mostra in serie D con il Martina e che era seguito da altri clubs di C. Due colpi che andranno a rinfoltire una zona del campo rimasta monca dopo le partenze di Ferraris ed Antonucci. Nel frattempo la Salernitana è alla ricerca di un secondo portiere da affiancare al volto nuovo Galeotti ed un centravanti che possa rimpiazzare Molina. Sul taccuino di Faggiano, per quest’ultimo ruolo, ci sono sempre i nomi dello svincolato Bevilacqua, di Parigi del Latina, di Patierno dell’Avellino e di Gomez del Crotone. Visti i tanti pretendenti il ds granata ha però deciso di allentare la morsa per far calmare le acque prima di sferrare l’assalto decisivo.

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