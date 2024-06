Salernitana, dopo Petrachi l’allenatore

SALERNO – La Salernitana ha un nuovo direttore sportivo: si tratta di Gianluca Petrachi, fino a qualche anno fa ritenuto uno degli operatori del settore più importanti grazie ai miracoli sportivi realizzati a Pisa e soprattutto a Torino, ma poi caduto in disgrazia dopo l’amara esperienza con la Roma, finita a carte bollate e con un risarcimento di cinque milioni di euro corrisposto dall’ex ds alla società capitolina. Un uomo in cerca di riscatto finisce in una squadra affamata di riscatto: un binomio rischioso ma che sulla carta può rivelarsi esplosivo, viste le qualità dimostrate sul campo da Petrachi e le risorse a disposizione di Iervolino.

LA PARABOLA DI PETRACHI Il primo miracolo sportivo l’ex attaccante di Perugia e Lecce riuscì a realizzarlo dietro la scrivania del Pisa con Gianpiero Ventura in panchina. Promozione dalla C alla B e doppio salto in A fallito soltanto ai play off. Un trampolino di lancio importante per Petrachi che fece il grande salto al Torino di Cairo assieme al tecnico Ventura. Ottime stagioni in A sul campo, culminate con un paio di storiche qualificazioni in Europa, e soprattutto una miriade di plusvalenze che all’epoca fecero la fortuna del club piemontese. Da Glik a Cerci, da Darmian a Immobile, furono tantissime le scoperte e le valorizzazioni realizzate da Petrachi che era ormai pronto a spiccare il volo in una big. A dargli l’opportunità fu la Roma nell’estate del 2019. La prima scelta di Petrachi fu quella di affidare la panchina al portoghese Fonseca, una scommessa vinta. A rompere le uova nel paniere al ds ci si mise il covid ed un paio di sms impropri inviati a James Pallotta che provocarono il licenziamento per giusta causa da parte della Roma con Petrachi rimpiazzato da Morgan De Sanctis (ieri finito al Palermo). Un epilogo triste ed una carriera troppo presto dimenticata dalle altre società che da quel 2020 hanno letteralmente snobbato Petrachi, rimasto in naftalina fino alla chiamata della Salernitana.

ORA L’ALLENATORE Sistemata la casella del direttore sportivo, alla Salernitana non resta che scegliere il nuovo allenatore. Un compito che spetta ovviamente a Petrachi che ha già qualche nome in mente, rimasto ancora top secret. L’effetto domino cominciato in serie A sta per liberare le opzioni anche per la cadetteria, con la Salernitana pronta ad affidarsi ad un profilo giovane ma comunque esperto della categoria. Bisognerà avviare anche le valutazioni relative alla rosa, partendo innanzitutto dai calciatori di proprietà e da quelli in scadenza di contratto. Uno di questi è Federico Fazio, calciatore conosciuto da Petrachi per la comune militanza alla Roma e per i rapporti collaborativi tra i due. L’argentino è in scadenza ma Petrachi potrebbe proporgli il prolungamento con spalmatura dell’ingaggio sia per questioni tecniche sia per motivi carismatici nello spogliatoio.