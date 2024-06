Salernitana. Dia pronto a passare alla Lazio in prestito con obbligo a 16 milioni

Si sarebbe sbloccata la trattativa che porterebbe Boulaye Dia alla Lazio. Dopo l’intesa raggiunta tra i legali della Salernitana e gli agenti del giocatore, la cessione del senegalese sembra imminente. Alla Lazio l’ex Villareal andrebbe in prestito con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni. In un primo momento, quindi, la Salernitana risparmierebbe solo l’ingaggio annuale, ma al verificarsi di determinate condizioni (gol e presenze) potrebbe ottenere quella cifra che coprirebbe i costi sostenuti per avere il giocatore a Salerno. Domani l’annuncio del tecnico con Sottil in vantaggio su Vivarini e Aquilani