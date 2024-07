Salernitana: Dia, Pirola e Maggiore: il tesoretto di Petrachi

di Marco De Martino

SALERNO – «Prima le cessioni, poi gli acquisti»: parole e musica di Gianluca Petrachi (nella foto) in uno dei passaggi salienti della conferenza stampa fiume di mercoledì scorso. Il direttore sportivo della Salernitana ha ammesso che c’è bisogno di piazzare i colpi in uscita prima di poter operare sul mercato in entrata, soprattutto per una questione di liquidità. Ed allora Petrachi in queste ore sta accelerando le operazioni per vendere i calciatori che hanno più mercato e soprattutto il valore economico più alto.

I BIG ALL’ASTA La Salernitana ha messo all’asta i pezzi pregiati della propria rosa. Per Boulaye Dia, dopo il forte interessamento della Lazio che rimane comunque in lizza, c’è da registrare un approccio da parte del Bologna che sta per cedere Zirkzee ed ha bisogno di un nuovo bomber. La prospettiva di giocare in Champions League con i felsinei potrebbe ingolosire il senegalese ma anche la Salernitana, pronta a chiedere qualche giovane interessante al dg rossoblù Sartori. In lista di sbarco c’è anche Pirola, corteggiato dal Torino da settimane. Il club di Cairo potrebbe affondare il colpo ora che Buongiorno è in procinto di essere ceduto. In predicato di lasciare la Salernitana pure Giulio Maggiore, da tempo seguito dal Genoa. Per Daniliuc, che ha appena chiuso senza giocare gli Europei con l’Austria, ci sono diverse squadre europee con Celtic e Red Bull Salisburgo in pole position. Bonazzoli dovrebbe passare ad una neopromossa visto che Como e Venezia sono tra le società più interessate al pistolero, mentre Coulibaly potrebbe fare ritorno in Ligue 1, al Lione. Ikwuemesi può sbarcare in Russia, si cerca una sistemazione anche per Lovato. Infine si complica il possibile ritorno di Sepe alla Lazio.