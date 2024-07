Salernitana, dall’Uefa 520mila euro

Un bel gruzzolo per Danilo Iervolino. Oltre mezzo milione di euro infatti è in arrivo dall’Uefa nelle casse sociali della Salernitana. La cifra esatta, come riportato da Calcio e Finanza, è di 520mila euro e riguarda l’indennizzo che il club granata riceverà per l’impiego dei suoi due calciatori che hanno partecipato ad Euro 2024, ovvero Norbert Gyomber con la Slovacchia, che tra l’altro ha rescisso subito dopo la beffarda eliminazione contro l’Inghilterra agli ottavi di finale, e Flavius Daniliuc con l’Austria.

QUI RIVISONDOLI Nel frattempo la squadra granata continua ad allenarsi nel ritiro di Rivisondoli. Ieri mattina è arrivato anche Grigoris Kastanos che ha svolto differenziato assieme a Lassana Coulibaly, arrivato poche ore prime. Ora gli unici a non essere in ritiro sono Daniliuc, reduce da Euro 24, e Mikael, che sta per trasferirsi in Brasile. Per quanto riguarda l’infermeria, dopo Ikwuemesi, Gentile e Bradaric si è fermato per un piccolo affaticamento anche Mamadou Coulibaly mentre il giovane Guccione ha accusato un problema al piede che andrà valutato con ulteriori esami diagnostici. Problemi anche per il francese Sambia.