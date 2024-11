Salernitana, Colantuono prova la difesa a tre

di Marco De Martino

SALERNO – Ebbene sì, la tanto vituperata difesa a tre tornerà ad essere uno dei cardini tattici della Salernitana. Questo spartito tattico, spesso duramente criticato a Salerno in questi anni, è comunque quello che in Italia (e non solo) è il più utilizzato dagli allenatori. Basti pensare che Luciano Spalletti, dopo il disastroso Europeo estivo in cui ha sempre schierato i suoi con una linea difensiva a quattro, è riuscito a trovare la quadra in Nations League proprio tornando alla difesa a tre, dando così modo ai migliori calciatori azzurri di giocare con il medesimo sistema tattico adottato dai loro club di appartenenza. E Colantuono sembra orientato a fare lo stesso con la Salernitana.

MOSSA SPALLETTIANA C’è infatti un’alta probabilità che la squadra granata possa cambiare diametralmente il modo di stare in campo, dopo il passaggio da Giovanni Martusciello, fautore di un 4-3-3 integrale riadattato (male) solo nell’ultimo match con il Bari, rivelatosi per lui fatale, a Stefano Colantuono, il quale, durante la prima settimana di lavoro, ha sempre testato la difesa a tre o, per la verità, a cinque vista la presenze di terzini puri e non di esterni sulle corsie laterali. In questa posizione si troverebbero maggiormente a loro agio i vari Stojanovic, Ghiglione e Njoh. Stesso dicasi per Jaroszynski e soprattutto Velthuis, impiegati pochissimo da Martusciello e che, con una difesa a tre, potrebbero fungere da braccetto di sinistra. Va anche detto però che la Salernitana, in organico, ha tantissimi esterni d’attacco. Da Braaf a Verde, da Kallon a Dalmonte ed anche lo stesso Tongya sono tutti elementi che, con il passaggio ad un 3-5-2, sarebbero di difficile collocazione nell’undici titolare. Discorso opposto per i tre centravanti presenti in rosa, in particolare per Torregrossa, i quali avrebbero così la possibilità di giocare finalmente in coppia con un’altra punta di ruolo. Cambierà poco invece per i centrocampisti che giocherebbero sempre in un reparto a tre ma che avrebbero maggiore copertura anche grazie alla presenza di un difensore centrale in più alle loro spalle e di due esterni più votati alla fase difensiva.

OGGI LA RIPRESA Dopo il giorno di riposo concesso ieri, la preparazione della Salernitana riprenderà questo pomeriggio alle ore 15 al Mary Rosy. Saranno sempre assenti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali: Hrustić, Stojanović e Włodarczyk. Da valutare quei calciatori che la scorsa settimana hanno svolto solo lavoro differenziato, ovvero Sepe, Tongya e Jaroszynski. Ancora lavoro fisioterapico invece per Maggiore e per Torregrossa che ne avranno ancora per qualche settimana.