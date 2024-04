Salernitana, Colantuono conferma la difesa a 4

di Marco De Martino

SALERNO – Nonostante il finale sia già scritto in larghissimo anticipo, con la retrocessione in serie B virtualmente raggiunta, la Salernitana intensifica il proprio lavoro in vista dell’anticipo di venerdì in programma all’Olimpico di Roma, dove i granata di Stefano Colantuono (nella foto di Gambardella) se la vedranno con la Lazio dell’ex co-patron Claudio Lotito. Contro i biancocelesti sarà assente uno dei due ex di sponda granata, ovvero il centrocampista Toma Basic che non ha ancora recuperato dall’infortunio subito a Bologna e che l’ha costretto a saltare già la sfida di venerdì scorso all’Arechi contro il Sassuolo. Viaggiano verso la riconferma dunque sia Maggiore che il sempre più deludente Coulibaly, anche perchè le alternative rappresentate dai giovani Legowski e Martegani non esaltano Colantuono. Il tecnico romano dovrebbe confermare l’assetto tattico visto nelle ultime uscite da quando è al timone della Salernitana. Difesa ancora una volta a quattro dunque, con la linea composta da Pierozzi, Manolas, Pirola e Bradaric che potrebbe essere confermata per la seconda giornata consecutiva, un evento.

ZANOLI ALA Per coprire le spalle a Bradaric, apparso un po’ troppo leggero per fungere da quarto a sinistra, Colantuono sta meditando di riconfermare come esterno alto a sinistra Alessandro Zanoli come accaduto ad inizio secondo tempo del match contro il Sassuolo. Un esperimento che ha permesso alla squadra granata di non soffrire più e anzi di riproporsi con pericolosità in attacco, trovando una insperata rimonta proprio grazie all’assist dell’ex Napoli per la rete del 2-2 siglata da Maggiore. Con Zanoli alto a sinistra, dalla parte opposta potrebbe esserci Vignato che dovrebbe spuntarla su Iron Gomis. Il francese, sostituito al 46’ venerdì scorso, ha fallito l’opportunità concessagli da Colantuono con il trainer granata che a Roma potrebbe fare altrettanto con Vignato, sembrato abbastanza in palla nei minuti conclusivi di Salernitana Sassuolo.

IN ATTACCO E’ BAGARRE In attacco, come sotto-punta, ci sarà ovviamente l’ex Antonio Candreva. Il capitano granata sfiderà la sua ex (e forse prossima…) squadra supportando l’unica punta di ruolo che uscirà dal ballottaggio a quattro che coinvolgerà Tchaouna, che a Roma potrebbe essere nuovamente adattato come centravanti, Simy, Ikwuemesi e Weissman. Questi ultimi due hanno deluso nelle ultime uscite e così Colantuono potrebbe scegliere tra Tchaouna e Simy, con quest’ultimo che potrebbe lasciarsi preferire per cercare di alleggerire la presumibile pressione della Lazio adottando la tattica dei lanci lunghi a scavalcare il centrocampo. I prossimi due allenamenti, che precederanno la gara dell’Olimpico, serviranno a chiarire i residui dubbi.