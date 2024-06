Salernitana, dopo Coda le altre mosse di Petrachi

Per Gianni Di Marzio è fatta. L’attaccante Coda, d proprietà del Genoa è della Salernitana. “Farà sognare i tifosi granata” ha chiosato Di Marzio che fa luce su una trattativa condotta da tempo dal ds Petrachi. Un primo colpo in un mercato non facile per il nuovo ds che continua il suo lavoro sul mercato.La Salernitana col Genoa ha in ballo l’affare Maggiore. Con quale budget si può muovere Petrachi? Quello che, inevitabilmente, recupererà dalle cessioni. Il primo obiettivo del nuovo operatore di mercato del club granata è proprio quello di cedere i giocatori con ingaggi ritenuti troppo onerosi per la cadetteria, per fare cassa e così poi poter andare ad investire sul mercato per costruire la squadra che parteciperà al prossimo campionato cadetto. In stretto contatto con il tecnico Sottil (a quando la presentazione ufficiale? nda), Petrachi sta cercando di cedere i giocatori che hanno mercato. Su tutti Pirola, Bradaric e Coulibaly. Per il difensore centrale in lizza c’è il Parma a cui si è aggiunto nelle ultime ore, oltre il Torino, la Fiorentina. Per Bradaric si è inserita anche l’Udinese mentre per Coulibaly l’unica pista italiana porta a Monza. La richiesta di Iervolino di quattro milioni è stata al momento ritenuta eccessiva dalla società brianzola che, comunque, prima di investire, deve fare cassa cedendo qualche giocatore. Situazione al momento bloccata anche perché il mercato entrerà nel vivo dal primo luglio, giorno in cui la sessione estiva aprirà ufficialmente i battenti. Per Ikwuemesi ci sono sirene dalla Russia mentre per Simy si è registrato un sondaggio della Cremonese. Petrachi, in ogni caso si era mosso anche per un’aletrnativa a Coda, si era mosso per Brunori, attaccante del Palermo. Il giocatore ha deciso di lasciare la Sicilia e nelle ultime settimane è stato sondato anche da Empoli e Genoa. Petrachi sta provando ad inserirsi così come tiene viva la pista Tutino. Il Cosenza, che ha riscattato l’attaccante, vuole però cinque milioni. La stessa cifra che il Catanzaro ha chiesto per Vandeputte. La Salernitana si è fermata a 2,5 milioni più bonus, con il Palermo che ha, invece, offerto un milione di più. In difesa il nome caldo è quello del difensore del Catanzaro Scognamillo, classe 1994, che ha disputato ben 131 partite con la maglia del club giallorosso, diventando un elemento imprescindibile per la difesa. Per l’attacco il nome nuovo è quello di Pedro Mendes, portoghese classe 1999 autore di undici gol con la maglia dell’Ascoli nella stagione appena conclusa. Per il centrocampo invece piacciono e non poco a Sottil Fabrizio Caligara dell’Ascoli (nella foto) e Sabiri della Fiorentina. Entrambi saranno ceduti dalle rispettive società, il primo dopo la retrocessione in C dei marchigiani, il secondo perchè non rientra nei piani della società viola, e la Salernitana potrebbe farsi avanti per ingaggiare due elementi molto apprezzati da Sottil grazie alla comune militanza proprio ad Ascoli. Gyomber potrebbe restare in granata anche nella prossima stagione, mentre tra i pali Thiam sembra essere davvero ad un passo. Salernitana al lavoro anche per quanto concerne il settore giovanile. Sono diversi i profili classe 2008 messi nel mirino dalla Salernitana. Non solo Petrucci e Civitan della Vigor Perconti, solo Milone dell’Accademia Calcio Roma, così come Marciano dell’Arezzo. Il club granata per la propria Under 17 Serie A e B della prossima stagione, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ha messo nel mirino sia Filippo Vari della Nuova Tor Tre Teste e su Nicolas Accoroni, quest’ultimo attaccante del Grifone.